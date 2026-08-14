Білорусь перекидає солдатів до кордону з Україною: чи є загроза прориву

Демченко заявив, що українська сторона продовжувала спостерігати за військовою активністю Білорусі та оцінювати пов'язані з нею ризики.

За його словами, Мінськ нарощував військову присутність біля українського кордону, проте розміщені там сили поки що не створювали безпосередньої загрози.

У ДПСУ також зазначили, що білоруська влада з 2022 року використовує заяви про нібито існуючу загрозу з боку України як обґрунтування для посилення власних військових можливостей та розгортання нових підрозділів.

"Не варто зараз очікувати, що це щось, що може там створити загрозу нашій країні", – наголосив Демченко.

У Білорусі формують нову бригаду

Раніше стало відомо про формування нової десантно-штурмової бригади приблизно за 40 кілометрів від українського кордону.

При цьому, за словами військового оглядача Івана Тимочка, наявних розвідданих поки що недостатньо для повної оцінки можливої загрози.

Він наголошував на необхідності встановити, чи було рішення про створення підрозділу самостійною ініціативою білоруського керівництва чи пов'язане з Росією, а також з'ясувати, яким буде його особовий склад та озброєння.

За словами Тимочка, нове формування потенційно може використовуватися не лише як білоруський підрозділ, а й як прикриття для російських військ. Тому українські розвідки та спецслужби продовжують оцінювати його призначення та реальні можливості.