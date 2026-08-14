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Беларусь перебрасывает солдат к границе с Украиной: есть ли угроза прорыва

19:45 14.08.2026 Пт
2 мин
Новые подразделения уже появились недалеко от украинской границы
aimg Анастасия Никончук
Фото: беларусские военные (GettyImages)

Беларусь продолжила усиливать военное присутствие вблизи границы с Украиной и развертывать новые подразделения. Однако украинские пограничники пока не фиксировали признаков подготовки наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире программы Ранок.LIVE.

Демченко заявил, что украинская сторона продолжала наблюдать за военной активностью Беларуси и оценивать связанные с ней риски.

По его словам, Минск наращивал военное присутствие возле украинской границы, однако размещенные там силы пока не создавали непосредственной угрозы.

В ГПСУ также отметили, что белорусские власти с 2022 года используют заявления о якобы существующей угрозе со стороны Украины как обоснование для усиления собственных военных возможностей и развертывания новых подразделений.

"Не стоит сейчас ожидать, что это что-то, что может там создать угрозу нашей стране", – подчеркнул Демченко.

В Беларуси формируют новую бригаду

Ранее стало известно о формировании новой десантно-штурмовой бригады примерно в 40 километрах от украинской границы.

При этом, по словам военного обозревателя Ивана Тимочко, имеющихся разведданных пока недостаточно для полной оценки возможной угрозы.

Он отмечал необходимость установить, было ли решение о создании подразделения самостоятельной инициативой белорусского руководства или связано с Россией, а также выяснить, каким будет его личный состав и вооружение.

По словам Тимочко, новое формирование потенциально может использоваться не только как белорусское подразделение, но и как прикрытие для российских войск. Поэтому украинские разведка и спецслужбы продолжают оценивать его назначение и реальные возможности.

Напоминаем, что Беларусь начала формирование нового десантно-штурмового соединения у границы с Украиной. Известно, что один батальон уже создали, а в течение года планировали сформировать еще один, а также подразделения артиллерии, ПВО, разведки и боевого обеспечения.

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