Білорусь оголосила раптову перевірку бойової готовності армії

"За дорученням президента Республіки Білорусь - головнокомандувача Збройних Сил РБ під керівництвом Державного секретаріату Ради Безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, провести їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, навести переправи через річки Німан та Березина.

Також у Міноборони Білорусі не виключили обмеження пересування цивільних дорогами.

"У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні аналітики ISW схиляються до думки, що Кремль хоче змусити білоруського диктатора Олександра Лукашенка залучити свої війська у війну проти України.

Втім, в українському Генштабі зазначають, наразі готовності до повторного наступу з боку Білорусі наразі не спостерігається.

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