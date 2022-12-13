Беларусь объявила внезапную проверку боевой готовности армии

В Белоруссии объявили внезапную проверку боевой готовности армии. Такой приказ отдал самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РБ.

"По поручению президента Республики Беларусь - главнокомандующего Вооруженными Силами РБ под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.

Указано, что войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, провести их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, навести переправы через реки Неман и Березина.

Также в Минобороны Беларуси не исключили ограничения передвижения по гражданским дорогам.

"В этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", - добавляют в сообщении.

Напомним, международные аналитики ISW склоняются к мнению, что Кремль хочет заставить белорусского диктатора Александра Лукашенко втянуть свои войска в войну против Украины.

Впрочем, в украинском Генштабе отмечают, что готовности к повторному наступлению со стороны Беларуси пока не наблюдается.

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