Беларусь объявила об усилении охраны границы с Украиной якобы из-за дрона

Пограничная служба Беларуси и министерство обороны страны объявили о мерах по дальнейшему укреплению границы с Украиной после инцидента с якобы украинским дроном.

"Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Так, на днях в Гомельской области белорусские пограничники сбили квадрокоптер, который якобы двигался с территории Украины вглубь Беларуси.

"Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150-ти метрах от государственной границы. На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а так же пограничной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом в Беларуси заявили, что в Гомельский области якобы обнарушили тайник с "компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств".

Реакция Украины

Руководитель Центра противодействий дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что пограничникам Беларуси стоило бы сначала посмотреть, не выходят ли с их территории российские ДРГ, а потом говорить о приграничье Украины.

"Понятно, что от (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина поступила задача нагнетать в приграничье. Но делать вид, что ничего не знают о ДРГ из российской армии - это смешно", - заявил он.