Білорусь обмежила в'їзд до районів, що межують з Україною: де саме

Фото: Білорусь обмежила в'їзд до районів, що межують з Україною (Getty Images)

Білорусь обмежила в'їзд до прикордонної смуги у трьох районах Гомельської області поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".