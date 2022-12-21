Беларусь ограничила въезд в районы, граничащие с Украиной: где именно

Фото: Беларусь ограничила въезд в районы, граничащие с Украиной (Getty Images)

Беларусь ограничила въезд в приграничную полосу в трех районах Гомельской области вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".