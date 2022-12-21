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Беларусь ограничила въезд в районы, граничащие с Украиной: где именно

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Среда 21 декабря 2022 09:33
Беларусь ограничила въезд в районы, граничащие с Украиной: где именно Фото: Беларусь ограничила въезд в районы, граничащие с Украиной (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Беларусь ограничила въезд в приграничную полосу в трех районах Гомельской области вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области", - говорится в постановлении Совета министров Беларуси.

Беларусь ограничила въезд в районы, граничащие с Украиной: где именно

Фото: карта районов, где Беларусь ограничивает въезд (Google maps)

Ограничения якобы не распространяются на физических лиц, которые въезжают в приграничную полому для служебных обязанностей, к месту жительства и к родственникам.

Стоит отметить, что именно эти районы были задействованы в наступлении российских войск на Киевскую и Черниговскую области 24 февраля.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина эксперт оценил вероятность нового наступления России. Он отметил, что вторая попытка масштабного наступления на Киев есть в планах россиян.

Подробней о том, какое наступление можно ожидать от РФ, читайте в материале "Российский план. Когда и как может начаться большое наступление на Украину".

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