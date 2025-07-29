Білорусь нарощує виробництво у ВПК для потреб РФ: у розвідці розкрили деталі

Останнім часом попит на білоруські оборонні технології різко зріс, адже РФ шукає альтернативні джерела постачання компонентів для дронів і ракетного озброєння на тлі нових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України.

"Уряд Білорусі пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою. Проекти з військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії країни, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях", - зазначають у розвідці.

У СЗР додають, що інвестиції у ВПК Білорусі дедалі більше мають характер надстрокових. За планами, більшість пов'язаних із армією об'єктів мають бути збудовані та введені в експлуатацію в межах року-півтора.

Які заводи нарощують потужності

Зокрема, мова йде про завод із виробництва композитних елементів для дронів, створений на базі НПЦ багатоцільових безпілотних комплексів. Проект заморозили ще у 2020 році, однак відновили після початку війни. До кінця 2024 року підприємство було збудоване й оснащене, а вже в лютому 2025 року запущене. У березні воно вийшло на повну потужність.

Аналогічна динаміка спостерігається на "Зеніт-БелОМО", де розгортається виробництво прицільних та автокомпонентів, орієнтованих на внутрішній ринок і партнерів із країн СНД.

На підприємстві "Інтеграл" також триває розширення виробничих потужностей для випуску електроніки подвійного призначення. Йдеться, зокрема, про мікросхеми, які РФ може використовувати для систем наведення в ракетах Х-101. Новий цех мають ввести в експлуатацію в грудні, а у 2026-му – довести до номінального рівня виробництва.