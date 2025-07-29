ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Білорусь нарощує виробництво у ВПК для потреб РФ: у розвідці розкрили деталі

Вівторок 29 липня 2025 14:50
UA EN RU
Білорусь нарощує виробництво у ВПК для потреб РФ: у розвідці розкрили деталі Фото: Білорусь нарощує виробництво у ВПК для потреб РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Останнім часом попит на білоруські оборонні технології різко зріс, адже РФ шукає альтернативні джерела постачання компонентів для дронів і ракетного озброєння на тлі нових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України.

"Уряд Білорусі пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою. Проекти з військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії країни, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях", - зазначають у розвідці.

У СЗР додають, що інвестиції у ВПК Білорусі дедалі більше мають характер надстрокових. За планами, більшість пов'язаних із армією об'єктів мають бути збудовані та введені в експлуатацію в межах року-півтора.

Які заводи нарощують потужності

Зокрема, мова йде про завод із виробництва композитних елементів для дронів, створений на базі НПЦ багатоцільових безпілотних комплексів. Проект заморозили ще у 2020 році, однак відновили після початку війни. До кінця 2024 року підприємство було збудоване й оснащене, а вже в лютому 2025 року запущене. У березні воно вийшло на повну потужність.

Аналогічна динаміка спостерігається на "Зеніт-БелОМО", де розгортається виробництво прицільних та автокомпонентів, орієнтованих на внутрішній ринок і партнерів із країн СНД.

На підприємстві "Інтеграл" також триває розширення виробничих потужностей для випуску електроніки подвійного призначення. Йдеться, зокрема, про мікросхеми, які РФ може використовувати для систем наведення в ракетах Х-101. Новий цех мають ввести в експлуатацію в грудні, а у 2026-му – довести до номінального рівня виробництва.

Стан економіки Білорусі

Раніше повідомлялось, що у першому півріччі 2025 року білоруська економіка фактично втратила динаміку. Зростання ВВП уповільнилося до 2,1 %, що помітно менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Головною причиною спаду називають обвал у сільському господарстві, яке втратило 8,1 % у річному вимірі. Додатковим ударом стала різка просадка поставок на ключовий ринок - Росію. Ситуацію ускладнює російська економічна стагнація. У першому кварталі 2025 року Росія втратила 4 % ВВП у річному вимірі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Російська Федерація
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку