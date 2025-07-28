Білорусь на межі дефолту: дефіцит зростає, а РФ більше не рятує, - розвідка
У першому півріччі 2025 року білоруська економіка фактично втратила динаміку. Зростання ВВП уповільнилося до 2,1 % - це на 2,9 п. п. менше, ніж за аналогічний період 2024-го.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Інфляція досягла 7,3 %, а ризики девальвації білоруського рубля зростають.
Головною причиною спаду називають обвал у сільському господарстві, яке втратило 8,1 % у річному вимірі. Додатковим ударом стала різка просадка поставок на ключовий ринок - Росію.
За перше півріччя постачання споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у РФ впало більш ніж на 70 %.
У січні–квітні зовнішньоторговельний дефіцит Білорусі сягнув $856 млн: експорт зменшився на 0,3 %, тоді як імпорт навпаки - зріс на 4,7 %. П
Промислове виробництво змогло показати лише символічне зростання - 0,3 %, переважно за рахунок внутрішнього попиту.
Ситуацію ускладнює російська економічна стагнація. У першому кварталі 2025 року Росія втратила 4 % ВВП у річному вимірі.
Мінськ без підтримки
Це обмежує фінансову підтримку для Мінська, зменшує попит на товари та гальмує інвестиції.
Якщо тенденція збережеться, білоруський рубль може суттєво втратити в ціні, що призведе до зниження купівельної спроможності населення і дестабілізації соціальної ситуації.
Як зазначають у Службі зовнішньої розвідки, до кінця 2025 року Білорусь зберігатиме мляві темпи зростання.
Однак уже в 2026–2027 роках очікується загострення економічної кризи - через падіння доходів населення та подальше затягування країни в стагфляційну орбіту Росії.
Нагадаємо, що санкції зруйнували традиційні маршрути постачання до Калінінграда. Морські перевезення зросли, але логістика зазнає колапсу.
Після запровадження санкцій у 2022 році Росія суттєво збільшила витрати на транзит вантажів до Калінінградської області - анклаву без сухопутного сполучення з рештою країни.
Раніше більшість поставок проходили через Литву, однак тепер цей маршрут сильно обмежений через квоти та санкції.
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