Білорусь на межі дефолту: дефіцит зростає, а РФ більше не рятує, - розвідка

У першому півріччі 2025 року білоруська економіка фактично втратила динаміку. Зростання ВВП уповільнилося до 2,1 % - це на 2,9 п. п. менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Інфляція досягла 7,3 %, а ризики девальвації білоруського рубля зростають.

Головною причиною спаду називають обвал у сільському господарстві, яке втратило 8,1 % у річному вимірі. Додатковим ударом стала різка просадка поставок на ключовий ринок - Росію.

За перше півріччя постачання споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у РФ впало більш ніж на 70 %.

У січні–квітні зовнішньоторговельний дефіцит Білорусі сягнув $856 млн: експорт зменшився на 0,3 %, тоді як імпорт навпаки - зріс на 4,7 %. П

Промислове виробництво змогло показати лише символічне зростання - 0,3 %, переважно за рахунок внутрішнього попиту.

Ситуацію ускладнює російська економічна стагнація. У першому кварталі 2025 року Росія втратила 4 % ВВП у річному вимірі.

Мінськ без підтримки

Це обмежує фінансову підтримку для Мінська, зменшує попит на товари та гальмує інвестиції.

Якщо тенденція збережеться, білоруський рубль може суттєво втратити в ціні, що призведе до зниження купівельної спроможності населення і дестабілізації соціальної ситуації.

Як зазначають у Службі зовнішньої розвідки, до кінця 2025 року Білорусь зберігатиме мляві темпи зростання.

Однак уже в 2026–2027 роках очікується загострення економічної кризи - через падіння доходів населення та подальше затягування країни в стагфляційну орбіту Росії.