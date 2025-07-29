Беларусь наращивает производство в ВПК для нужд РФ: в разведке раскрыли детали
В последнее время спрос на белорусские оборонные технологии резко вырос, ведь РФ ищет альтернативные источники поставок компонентов для дронов и ракетного вооружения на фоне новых санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки (СВР) Украины.
"Правительство Беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой. Проекты с военным потенциалом стали приоритетными в инновационной стратегии страны, которая ранее фокусировалась на гражданских отраслях", - отмечают в разведке.
В СВР добавляют, что инвестиции в ВПК Беларуси все больше носят характер сверхсрочных. По планам, большинство связанных с армией объектов должны быть построены и введены в эксплуатацию в пределах года-полутора.
Какие заводы наращивают мощности
В частности, речь идет о заводе по производству композитных элементов для дронов, созданном на базе НПЦ многоцелевых беспилотных комплексов. Проект заморозили еще в 2020 году, однако возобновили после начала войны. К концу 2024 года предприятие было построено и оснащено, а уже в феврале 2025 года запущено. В марте оно вышло на полную мощность.
Аналогичная динамика наблюдается на "Зенит-БелОМО", где разворачивается производство прицельных и автокомпонентов, ориентированных на внутренний рынок и партнеров из стран СНГ.
На предприятии "Интеграл" также продолжается расширение производственных мощностей для выпуска электроники двойного назначения. Речь идет, в частности, о микросхемах, которые РФ может использовать для систем наведения в ракетах Х-101. Новый цех должны ввести в эксплуатацию в декабре, а в 2026-м - довести до номинального уровня производства.
Состояние экономики Беларуси
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года белорусская экономика фактически потеряла динамику. Рост ВВП замедлился до 2,1 %, что заметно меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Главной причиной спада называют обвал в сельском хозяйстве, которое потеряло 8,1 % в годовом измерении. Дополнительным ударом стала резкая просадка поставок на ключевой рынок - Россию. Ситуацию осложняет российская экономическая стагнация. В первом квартале 2025 года Россия потеряла 4 % ВВП в годовом измерении.
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