UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білорусь може розташувати один з зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України, - "Гаюн"

Фото: Білорусь може розташувати один з зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь може розташувати один з підрозділів ППО ЗС в Лунинці. Планують почати годувати військових полку в населеному пункті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канала "Білорускі Гаюн".

"Ми вже порушували питання із закупівлею МО РБ послуг з організації харчування для військовослужбовців на 2023 рік. Вивчаючи конкурсні документи, ми помітили ще одну цікаву закономірність, пов'язану зі 115-м зенітним ракетним полком (в/ч 92504). А саме - з планами почати годувати військовослужбовців полку в Лунинці", - пише пресслужба.

Зазначається, що в 2021 й 2022 роках військових полку годували в чотирьох точках:

  • населений пункт Кам'янюки - 40 осіб на добу;
  • населений пункт Митьки - 40 осіб на добу;
  • населений пункт Ковердяки - 100 осіб на добу;
  • населений пункт Курниця - 40 осіб на добу.

Що змінилось в 2023 році:

  • населений пункт Кам'янюки - 30 осіб на добу (мінус 10 осіб);
  • населений пункт Митьки - 30 осіб на добу (мінус 10 осіб);
  • населений пункт Ковердяки - 75 осіб на добу (мінус 25 осіб);
  • населений пункт Курниця - 30 осіб на добу (мінус 10 осіб).

Білорусь планує організувати харчування в населеному пункті Лунинець - 200 осіб на добу.

"З цього можна зробити висновок, що 115-й зенітний ракетний полк планує розмістити один зі своїх підрозділів у Лунинці. Зазначимо, що на озброєнні полку з 2006 року стоять ЗРК С-300. Судячи з кількості осіб, для яких буде організовано харчування, йдеться не менше ніж про один зенітно-ракетний дивізіон, який збираються розмістити в Лунинці", - додає моніторингова група.

Сьогодні в Лунинці розташовані такі підрозділи Білорусі:

  • 1169-й окремий батальйон охорони та обслуговування;
  • 2-й радіотехнічний центр 2287-го окремого радіотехнічного батальйону 8-ї радіотехнічної бригади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВійна в Україні