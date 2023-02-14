Беларусь может разместить один из зенитно-ракетных дивизионов ближе к Украине, - "Гаюн"
Беларусь может разместить одно из подразделений ПВО ВС в Лунинце. Планируется начать кормить военных полка в населенном пункте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канала "Білорускі Гаюн".
"Мы уже поднимали вопрос с закупкой МО РБ услуг по организации питания для военнослужащих на 2023 год. Изучая конкурсные документы, мы заметили еще одну интересную закономерность, связанную со 115-м зенитным ракетным полком (в/ч 92504). А именно - с планами начать кормить военнослужащих полка в Лунинце", – пишет пресс-служба.
Отмечается, что в 2021 и 2022 годах военных полка кормили в четырех точках:
- населенный пункт Каменюки - 40 человек в сутки;
- населенный пункт Митьки - 40 человек в сутки;
- населенный пункт Ковердяки - 100 человек в сутки;
- населенный пункт Курница - 40 человек в сутки.
Что изменилось в 2023 году:
- населенный пункт Каменюки - 30 человек в сутки (минус 10 человек);
- населенный пункт Митьки - 30 человек в сутки (минус 10 человек);
- населенный пункт Ковердяки - 75 человек в сутки (минус 25 человек);
- населенный пункт Курница - 30 человек в сутки (минус 10 человек).
Беларусь планирует организовать питание в населенном пункте Лунинец - 200 человек в сутки.
"Из этого можно заключить, что 115-й зенитный ракетный полк планирует разместить одно из своих подразделений в Лунинце. Отметим, что на вооружении полка с 2006 года стоят ЗРК С-300. Судя по количеству лиц, для которых будет организовано питание, идет речь не менее чем об одном зенитно-ракетном дивизионе, который собираются разместить в Лунинце", - добавляет мониторинговая группа.
Сегодня в Лунинце расположены следующие подразделения Беларуси:
- 1169 отдельный батальон охраны и обслуживания;
- 2-й радиотехнический центр 2287 отдельного радиотехнического батальона 8-й радиотехнической бригады.
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