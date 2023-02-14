Беларусь может разместить один из зенитно-ракетных дивизионов ближе к Украине, - "Гаюн"

Беларусь может разместить одно из подразделений ПВО ВС в Лунинце. Планируется начать кормить военных полка в населенном пункте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канала "Білорускі Гаюн".

"Мы уже поднимали вопрос с закупкой МО РБ услуг по организации питания для военнослужащих на 2023 год. Изучая конкурсные документы, мы заметили еще одну интересную закономерность, связанную со 115-м зенитным ракетным полком (в/ч 92504). А именно - с планами начать кормить военнослужащих полка в Лунинце", – пишет пресс-служба.

Отмечается, что в 2021 и 2022 годах военных полка кормили в четырех точках:

населенный пункт Каменюки - 40 человек в сутки;

населенный пункт Митьки - 40 человек в сутки;

населенный пункт Ковердяки - 100 человек в сутки;

населенный пункт Курница - 40 человек в сутки.

Что изменилось в 2023 году:

населенный пункт Каменюки - 30 человек в сутки (минус 10 человек);

населенный пункт Митьки - 30 человек в сутки (минус 10 человек);

населенный пункт Ковердяки - 75 человек в сутки (минус 25 человек);

населенный пункт Курница - 30 человек в сутки (минус 10 человек).

Беларусь планирует организовать питание в населенном пункте Лунинец - 200 человек в сутки.



"Из этого можно заключить, что 115-й зенитный ракетный полк планирует разместить одно из своих подразделений в Лунинце. Отметим, что на вооружении полка с 2006 года стоят ЗРК С-300. Судя по количеству лиц, для которых будет организовано питание, идет речь не менее чем об одном зенитно-ракетном дивизионе, который собираются разместить в Лунинце", - добавляет мониторинговая группа.

Сегодня в Лунинце расположены следующие подразделения Беларуси: