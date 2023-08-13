Білорусь може фінансувати ПВК "Вагнера", - британська розвідка

Британська розвідка вважає, що ПВК "Вагнера" рухається до процесу скорочення та переформатування, щоб у першу чергу скоротити витрати на зарплату.

Як зазначається у зведенні, після невдалого заколоту ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина російський режим, ймовірно, діяв проти його бізнесів.

"Є реалістична можливість того, що Кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то другим найімовірнішим платником є білоруська влада", - кажуть у розвідці.

При цьому у Британії наголошують, що такі витрати були б "небажаним витоком скромних білоруських ресурсів".

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Українські прикордонники наголошують, що поки бойовики у Білорусі не становить загрози для України, але не виключаються провокації.

При цьому нещодавно з'явилася інформація, що бойовики ПВК "Вагнера" можуть знову повертатися на територію Росії через нібито порушення домовленостей між Пригожиним та Путіним.

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