Беларусь на грани дефолта: дефицит растет, а РФ больше не спасает, - разведка

В первом полугодии 2025 года белорусская экономика фактически потеряла динамику. Рост ВВП замедлился до 2,1 % - это на 2,9 п. п. меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Инфляция достигла 7,3 %, а риски девальвации белорусского рубля растут.

Главной причиной спада аналитики обвал в сельском хозяйстве, которое потеряло 8,1 % в годовом измерении. Дополнительным ударом стала резкая просадка поставок на ключевой рынок - Россию.

За первое полугодие поставки потребительских товаров, оборудования и пиломатериалов в РФ упали более чем на 70 %.

В январе-апреле внешнеторговый дефицит Беларуси достиг $856 млн: экспорт уменьшился на 0,3 %, тогда как импорт наоборот - вырос на 4,7 %. П

Промышленное производство смогло показать лишь символический рост - 0,3 %, преимущественно за счет внутреннего спроса.

Ситуацию осложняет российская экономическая стагнация. В первом квартале 2025 года Россия потеряла 4 % ВВП в годовом измерении.

Минск без поддержки

Это ограничивает финансовую поддержку для Минска, уменьшает спрос на товары и тормозит инвестиции.

Если тенденция сохранится, белорусский рубль может существенно потерять в цене, что приведет к снижению покупательной способности населения и дестабилизации социальной ситуации.

Как отмечают в Службе внешней разведки, до конца 2025 года Беларусь будет сохранять вялые темпы роста.

Однако уже в 2026-2027 годах ожидается обострение экономического кризиса - из-за падения доходов населения и дальнейшего затягивания страны в стагфляционную орбиту России.