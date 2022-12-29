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Білорусь має намір зробити аеродром у Мачулищах логістичним хабом для військ РФ, - Генштаб

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Четвер 29 грудня 2022 12:30
Білорусь має намір зробити аеродром у Мачулищах логістичним хабом для військ РФ, - Генштаб Фото: Білорусь має намір зробити аеродром у Мачулищах логістичним хабом для військ РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія розширює контроль над військовими аеродромами Білорусі. Зокрема, авіабазу в Мачулищах планують зробити логістичним хабом для російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Продовжуються роботи з додаткового обладнання аеродромів Мачуліщі, Барановичі, Лунинець та прилеглої інфраструктури. При цьому Мачулищи планується переробити на ключовий логістичний хаб для потреб збройних сил Росії", - заявив представник Генштабу.

Нагадаємо, загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці. Зокрема до квітня 2023 року.

Також повідомлялося, що Росія тримає біля північного кордону України, в тому числі і на території Білорусі, близько 22 тисяч своїх військових. Це майже вдвічі менше, ніж перед повномасштабним вторгненням у лютому.

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