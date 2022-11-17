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Білорусь має намір виробляти снаряди для артилерії та РЗСО разом із Іраном

Фото: Білорусь планує налагодити виробництво снарядів разом із Іраном (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білорусь має намір налагодити на території країни виробництво компонентів снарядів калібрів 152-мм та 122-мм та перейти надалі на замкнутий цикл випуску боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Також уряд країни вивчає можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм та 300-мм з імпортних складових.

У зв'язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Список питань для обговорення з іранською стороною стосується всього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до фарбування снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування.

Нагадаємо, що командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність українських військових до можливого вторгнення з території Росії чи Білорусі з півночі.

Також раніше аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що повторний наступ росіян в Україну з боку Білорусі малоймовірний.

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