Білорусь має намір виробляти снаряди для артилерії та РЗСО разом із Іраном

Білорусь має намір налагодити на території країни виробництво компонентів снарядів калібрів 152-мм та 122-мм та перейти надалі на замкнутий цикл випуску боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

У зв'язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Список питань для обговорення з іранською стороною стосується всього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до фарбування снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування.

Також уряд країни вивчає можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм та 300-мм з імпортних складових.

Нагадаємо, що командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність українських військових до можливого вторгнення з території Росії чи Білорусі з півночі.

Також раніше аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що повторний наступ росіян в Україну з боку Білорусі малоймовірний.

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