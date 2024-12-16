Білорусь хоче взяти участь у мирних переговорах щодо війни в Україні: МЗС відповіло на заяву

Російська Федерація використала територію Білорусі для збройної агресії проти України. І саме тому тільки РФ є загрозою для цієї країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

Що передувало

Сьогодні вранці заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич заявив, що Мінськ претендує на "місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться" і що Білорусь хоче отримати "гарантії безпеки".

"Ми від початку заявляли, що претендуємо на місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони почнуться. Для нас важливо отримати гарантії нашої власної безпеки", - заявив Амбразевич.

Реакція МЗС України

В українському відомстві нагадали, що білоруський режим усупереч конституції країни у лютому 2022 року став співучасником повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну.

У відомстві з подивом сприйняли заяву посадовця білоруського відомства про те, що Республіка Білорусь буцімто претендує на "місце за столом мирних переговорів", де вона прагне отримати якісь "гарантії безпеки".

Зокрема, там зазначили, що Російська Федерація використала територію свого союзника для збройної агресії проти України. Саме Москва є головним джерелом реальних безпекових загроз для Мінська.

"Все, на що мають право претендувати білоруські посадовці, це справедливий розгляд у рамках процесу з притягнення агресора та його поплічників до міжнародно-правової відповідальності за злочин агресії проти України", - заявили у відомстві.