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Беларусь хочет избежать участия в боевых действиях против Украины, - ЦНС

Суббота 14 сентября 2024 20:46
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Беларусь хочет избежать участия в боевых действиях против Украины, - ЦНС Фото: белорусы не хотят воевать против Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Военно-политическое руководство Беларуси хочет избежать участия в боевых действиях против Украины. Такие настроения практически на всех уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, белорусские представители силовых структур в неформальных разговорах признают, что армия Беларуси неспособна противостоять Вооруженным силам Украины в случае прямого военного столкновения.

Причиной этого является отсутствие достаточного количества людей и вооружения. Кроме того, ситуация усугубляется еще и тем, что страна передала России значительные объемы оставшихся от СССР вооружений и боеприпасов. Еще один фактор - отсутствие опыта в современной войне и нежелание военных Вооруженных сил Беларуси воевать против Украины.

Еще большее уныние в собственных способностях усилила успешная операция Сил обороны Украины в Курской области России.

"В разговорах "не под запись" проводятся прямые параллели между Вооруженными силами республики Беларусь и российскими подразделениями, которые обеспечивали оборону границы в Курской области", - отметили в ЦНС.

Кроме того, белорусы боятся за свои НПЗ, поскольку понимают, что полностью находятся в зоне поражения украинских ракет и дронов, а войска ПВО Беларуси, в свою очередь, не имеют боевого опыта. Страх возникает еще на фоне того, что даже силы ПВО РФ не могут защитить собственные нефтеперерабатывающие заводы от ударов Украины.

Напомним, что пару недель назад Беларусь начала стягивать войска к границе с Украиной. По данным ГПСУ, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко делает это под видом учений. В ответ украинские пограничники усиливают оборону в Черниговской области.

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