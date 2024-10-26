Білорусь готує військові навчання з Росією. Прикордонники оцінили загрозу

Він зазначив, що українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань.

"Не можна виключати, що під час цих навчань відбуватимуть якісь переміщення у напрямку нашого кордону. Але зважаючи на попередні навчання, то більшість можуть відбуватися на білоруських полігонах, можливо, на інших напрямках", - сказав речник.

Демченко наголосив, що попри будь-які дії агресора, Україна повинна мати ефективні оборонні укріплення на кордоні з Білоруссю.

За словами речника, прикордонники не фіксують переміщення сил у Білорусі у напрямку українського кордону.

Нагадаємо, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін днями заявив, що Мінськ та Москва готують нові спільні військові навчання "Захід-2025". Вони будуть проходити на території Білорусі.

У 2022 році після проведення в Білорусі навчань "Захід" Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у тому числі з білоруської території.