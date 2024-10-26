Беларусь готовит военные учения с Россией. Пограничники оценили угрозу

Он отметил, что украинские разведчики наблюдают за тем, как будут развиваться события в течение белорусско-российских военных учений.

"Нельзя исключать, что во время этих учений будут проходить какие-то перемещения в направлении нашей границы. Но учитывая предыдущие учения, то большинство могут происходить на белорусских полигонах, возможно, на других направлениях", - сказал спикер.

Демченко подчеркнул, что, несмотря на любые действия агрессора, Украина должна иметь эффективные оборонительные укрепления на границе с Беларусью.

По словам спикера, пограничники не фиксируют перемещение сил в Беларуси в направлении украинской границы.

Напомним, министр обороны Беларуси Виктор Хренин на днях заявил, что Минск и Москва готовят новые совместные военные учения "Запад-2025". Они будут проходить по территории Беларуси.

В 2022 году после проведения в Беларуси учений "Запад" Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с белорусской территории.