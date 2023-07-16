У Білому домі заявили, що схвалять навчання українців на F-16 у Європі

"США не відкладають навчання українських винищувачів на F-16", - сказав він.

За словами радника, США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів винищувачів F-16.

"Так, ми це зробимо. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - розповів він.

Салліван зауважив, що за його даними, європейським країнам потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні можливості, і що США вкладеться в будь-який встановлений ними графік.

"Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні початку тренувань на F-16", - сказав він.

F-16 для України

Раніше партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців.

При цьому на саміті НАТО у Вільнюсі Нідерланди та Румунія офіційно підтвердили, що навчатимуть українських пілотів. У Румунії заявили, що планують розпочати тренування вже наступного місяця.

Однак європейські країни все ще чекають на офіційне схвалення від США для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Його має підписати Держдеп.

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