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В Белом доме заявили, что одобрят обучение украинцев на F-16 в Европе

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"США не откладывают обучение украинских истребителей на F-16", - сказал он.

По словам советника, США позволят европейским странам приступить к обучению украинских пилотов истребителей F-16.

"Да, мы это сделаем. Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем содействовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы", – рассказал он.

Салливан отметил, что по его данным, европейским странам нужно несколько недель, чтобы подготовить тренировочные возможности, и что США уложатся в любой установленный ими график.

"Соединенные Штаты не будут задержкой в обеспечении начала тренировок на F-16", – сказал он.

F-16 для Украины

Ранее партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, включая F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания, заявившие о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев.

При этом на саммите НАТО в Вильнюсе Нидерланды и Румыния официально подтвердили, что будут учить украинских пилотов. В Румынии заявили, что планируют начать тренировку уже в следующем месяце.

Однако европейские страны все еще ожидают официального одобрения от США для обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Его должен подписать Госдеп.

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