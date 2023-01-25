У Білому домі заявили, що РФ посилить наступальні дії в Україні найближчими тижнями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter .

Представник Білого дому додав, що це може трапитись, коли покращаться погодні умови.

"Ми очікуємо, що президент РФ Володимир Путін і російські військові спробують наступати в Україні найближчими тижнями та місяцями", - йдеться у заяві.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що для України найближчі тижні та місяці у війні з росіянами будуть вирішальними. Особливо, це стосується боїв на Донбасі.

Зазначимо, що зі схожою заявою нещодавно виступили в Європі. Так, президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що наступні кілька тижнів у контексті війни в України можуть стати вирішальними.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці заявили, що вирішальним етапом у війні стане ця весна та початок літа, після чого можна буде говорити про терміни закінчення війни.

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