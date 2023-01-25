В Белом доме заявили, что РФ усилит наступательные действия в Украине в ближайшие недели

Российская армия попытается усилить наступательные операции в Украине в ближайшие недели и месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Белого дома, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter .

Представитель Белого дома добавил, что это может случиться, когда улучшатся погодные условия.

"Мы ожидаем, что президент РФ Владимир Путин и российские военные попытаются наступать в Украине в ближайшие недели и месяцы", - говорится в заявлении.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими. Особенно это касается боев на Донбассе.

Отметим, что с подобным заявлением недавно выступили в Европе. Так, президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что следующие несколько недель в контексте войны у Украины могут стать решающими.

Напомним, ранее в украинской разведке заявили, что решающим этапом в войне станет эта весна и начало лета, после чего можно будет говорить о сроках окончания войны.

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