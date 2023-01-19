ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голова Євроради дав прогноз про перебіг війни Росії проти України

Новость на русском →
Київ, Четвер 19 січня 2023 16:13
Голова Євроради дав прогноз про перебіг війни Росії проти України Фото: Шарль Мішель, президент Європейської ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Наступні кілька тижнів можуть стати вирішальними у тому, як саме йтиме війна Росії проти України.

Про це президент Європейської ради Шарль Мішель сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

"Можливо, наступні тижні стануть вирішальними", - заявив він, говорячи про бойові дії на території України.

Голова Євроради також висловив підтримку Україні, згадавши, що європейські союзники продовжують намагатися надавати допомогу у всіх сферах - військовій, гуманітарній та політичній.

Також Мішель підкреслив, що вперше за всю історію існування ЄС члени блоку за кілька годин після початку війни ухвалили рішення про постачання військової техніки одній зі сторін, а саме Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Євроради Шарль Мішель 19 січня приїхав до України.

У ході свого візиту він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада Європи Евросоюз Допомога Україні Шарль Мишель Війна Росії проти України
NEWS
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області