У Білому домі заявили, що "дуже уважно" спостерігають за зустріччю Сі Цзіньпіна та Путіна

"Припинення вогню, оголошене прямо зараз, по суті, лише ратифікує завойоване Росією і дасть Путіну більше часу, щоб справді оснастити, перепідготовити та відновити операції", - сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, США "відкинуть" будь-які заклики до припинення вогню на зустрічі, оскільки "не в інтересах Китаю" постачати зброю Україні.

На думку Кірбі, російсько-китайські відносини є "шлюбом з розрахунку, а не з любові".

"Це дві країни, які не мають особливої ​​довіри між собою, але вони знаходять спільну причину у відсічі Заходу, у відсічі американського лідерства", - наголосив він.

Кірбі також додав, що США не бачили жодного підтвердження розмови між Сі та президентом України Володимиром Зеленським, але закликав до обговорення.

"Якщо ви збираєтеся поїхати до Москви й посидіти три дні з президентом Путіним, і збираєтеся дізнатися його погляд на війну, яку він розпочав і яку він міг би закінчити сьогодні. Треба як мінімум взяти телефон, поговорити з президентом Зеленським та дізнатися українську точку зору", - зазначив він.