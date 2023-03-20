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У Білому домі заявили, що "дуже уважно" спостерігають за зустріччю Сі Цзіньпіна та Путіна

Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що "дуже - дуже уважно" стежать за поїздкою глави Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, оскільки занепокоєні щодо будь-яких закликів до припинення вогню в цей час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Припинення вогню, оголошене прямо зараз, по суті, лише ратифікує завойоване Росією і дасть Путіну більше часу, щоб справді оснастити, перепідготовити та відновити операції", - сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, США "відкинуть" будь-які заклики до припинення вогню на зустрічі, оскільки "не в інтересах Китаю" постачати зброю Україні.

На думку Кірбі, російсько-китайські відносини є "шлюбом з розрахунку, а не з любові".

"Це дві країни, які не мають особливої ​​довіри між собою, але вони знаходять спільну причину у відсічі Заходу, у відсічі американського лідерства", - наголосив він.

Кірбі також додав, що США не бачили жодного підтвердження розмови між Сі та президентом України Володимиром Зеленським, але закликав до обговорення.

"Якщо ви збираєтеся поїхати до Москви й посидіти три дні з президентом Путіним, і збираєтеся дізнатися його погляд на війну, яку він розпочав і яку він міг би закінчити сьогодні. Треба як мінімум взяти телефон, поговорити з президентом Зеленським та дізнатися українську точку зору", - зазначив він.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпінь сьогодні, 20 березня прилетів до Москви. Як стало відомо, він вже зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі.

Також раніше ми писали, що після зустрічі із Путіним у Москві лідер Китаю Сі Цзіньпін може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

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