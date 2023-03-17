У Білому домі занепокоєні спробами Китаю досягти миру в Україні

За його словами, пропозиції Китаю будуть односторонніми та відображатимуть лише російську точку зору. Тому Білий дім намагатиметься запобігти спробам Китаю представити зустріч Сі та Путіна як миротворчу місію щодо війни в Україні.

"Пропозиція Китаю може включати певний вид припинення вогню. Це буде просто способом для Росії перегрупуватись. Наразі припинення вогню фактично є ратифікацією російського завоювання", - сказав Кірбі.

Також США стурбовані тим, що Китай прагне уявити себе нейтральним мирним посередником у війні в Україні. Кірбі заявив, що США не вважають пропозиції Пекіну кроком до справедливого та міцного миру.

"США, як і раніше, стурбовані тим, що Китай, можливо, розглядає можливість надання Росії військової допомоги", - додав Кірбі.