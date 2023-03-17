В Белом доме обеспокоены попытками Китая достичь мира в Украине

По его словам, предложения Китая будут односторонними и будут отражать только российскую точку зрения. Поэтому Белый дом будет пытаться предотвратить попытки Китая представить встречу Си и Путина как миротворческую миссию по вопросу войны в Украине.

"Предложение Китая может включать определенный вид прекращения огня. Это будет просто способом для России перегруппироваться. В настоящее время прекращение огня фактически является ратификацией российского завоевания", - сказал Кирби.

Также США обеспокоены тем, что Китай стремится представить себя мирным нейтральным посредником в войне в Украине. Кирби заявил, что США не считают предложения Пекина шагом к справедливому и крепкому миру.

"США по-прежнему обеспокоены тем, что Китай, возможно, рассматривает возможность предоставления России военной помощи", - добавил Кирби.