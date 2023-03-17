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В Белом доме обеспокоены попытками Китая достичь мира в Украине

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности при Белом доме (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Белый дом стремится предотвратить попытки Китая представить встречу лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина на следующей неделе как миротворческую миссию по вопросу войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби, которое приводит CNN.

По его словам, предложения Китая будут односторонними и будут отражать только российскую точку зрения. Поэтому Белый дом будет пытаться предотвратить попытки Китая представить встречу Си и Путина как миротворческую миссию по вопросу войны в Украине.

"Предложение Китая может включать определенный вид прекращения огня. Это будет просто способом для России перегруппироваться. В настоящее время прекращение огня фактически является ратификацией российского завоевания", - сказал Кирби.

Также США обеспокоены тем, что Китай стремится представить себя мирным нейтральным посредником в войне в Украине. Кирби заявил, что США не считают предложения Пекина шагом к справедливому и крепкому миру.

"США по-прежнему обеспокоены тем, что Китай, возможно, рассматривает возможность предоставления России военной помощи", - добавил Кирби.

Вчера Кирби заявлял, что китайский мирный план одобряет захваченные Россией территории в Украине. Речь идет об одном из предложений Китая, где предусмотрено прекращение огня и начало переговоров.

Отметим, что РБК-Украина писали о том, почему Китаю не выгодна война в Украине и какого мира добивается Пекин.

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