В Білому домі занепокоєні співпрацею Ілона Маска з іншими країнами

Так, Байден в коментарі журналісту видання заявив, що варто звернути увагу на технічну співпрацю та відносини Маска з іншими країнами.

"Я думаю, що співпраця та технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами заслуговують на увагу. Незалежно від того, робить щось недоречне чи ні, я не кажу про це. Я кажу лиш, що на це варто звернути увагу", - заявив президент США.

Інший журналіст цього ж видання Стівен Денніс заявив в Twitter, що в Спецкомітеті Сената по розвідці теж занепокоєні деякими зв’язками Маска.

"Глова Спеціального комітету Сенату з розвідки Марк Уорнер кілька тижнів тому сказав мені, що його непокоїть залежність Ілона Маска від Китаю", - написав він.