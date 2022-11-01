У Білому домі вважають, що у Путіна залишилася тільки нафта, а решту економіки знищено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального координатора президента США з міжнародних енергетичних питань Амоса Хохштейна, яку приводить CNBC.

"Він більше не продаватиме свій газ Європі, тому в нього залишається тільки нафта, це те, що фінансує цю війну", - додав спеціальний координатор президента США.

За його словами, у Росії залишилося те, що видобувається з-під землі.

"Нафта - це єдине, що у них залишилося в економіці. Путін знищив решту економіки", - заявив Хохштейн.

Нагадаємо, що Росія прискорила завантаження танкерів напередодні нафтового ембарго ЄС.

Фактично після введення європейських санкцій обсяг нафти, що продається Росією, може не сильно скоротитися, але дохід від цього повинен знизитися суттєво.

Також ЄС у новому пакеті санкцій допустив виключення з режиму обмежень ціни на російську нафту, якщо це важливо для енергобезпеки конкретної країни.

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