У Білому домі не виключають передачу Україні винищувачів F-16: готові обговорювати

У Білому домі не виключають можливості передачі Україні винищувачів F-16. Адміністрація президента Джо Байдена готова це обговорювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Файнера, якого цитує Reuters.
"Ми не виключали жодних конкретних систем. Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до тієї фази бою, в якій перебувають українці", - сказав Файнер коментуючи питання щодо можливості надання Україні американських F-16.
Нагадаємо, нещодавно видання Politico писало про те, що країни НАТО обговорюють можливі постачання Україні винищувачів.
Також ми писали, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від України надійде відповідний запит.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайну" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.
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