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У Білому домі не виключають передачу Україні винищувачів F-16: готові обговорювати

Фото: в Білому домі не виключають передачу Україні винищувачів F-16 (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Білому домі не виключають можливості передачі Україні винищувачів F-16. Адміністрація президента Джо Байдена готова це обговорювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Файнера, якого цитує Reuters.

"Ми не виключали жодних конкретних систем. Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до тієї фази бою, в якій перебувають українці", - сказав Файнер коментуючи питання щодо можливості надання Україні американських F-16.

Нагадаємо, нещодавно видання Politico писало про те, що країни НАТО обговорюють можливі постачання Україні винищувачів.

Також ми писали, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від України надійде відповідний запит.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайну" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

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