У Білому домі не виключають передачу Україні винищувачів F-16: готові обговорювати

"Ми не виключали жодних конкретних систем. Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до тієї фази бою, в якій перебувають українці", - сказав Файнер коментуючи питання щодо можливості надання Україні американських F-16.

Нагадаємо, нещодавно видання Politico писало про те, що країни НАТО обговорюють можливі постачання Україні винищувачів.

Також ми писали, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від України надійде відповідний запит.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайну" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

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