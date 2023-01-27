В Белом доме не исключают передачу Украине истребителей F-16: готовы обсуждать

"Мы не исключали никаких конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к той фазе боя, в которой находятся украинцы", - сказал Файнер, комментируя вопрос о возможности предоставления Украине американских F-16.

Напомним, что недавно издание Politico писало о том, что страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине истребителей.

Также мы писали, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от Украины поступит запрос.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайна" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

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