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В Белом доме не исключают передачу Украине истребителей F-16: готовы обсуждать

Фото: в Белом доме не исключают передачу Украине истребителей F-16 (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Белом доме не исключают возможность передачи Украине истребителей F-16. Администрация президента Джо Байдена готова обсуждать это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя советника Белого дома по национальной безопасности Джона Файнера, которого цитирует Reuters.

"Мы не исключали никаких конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к той фазе боя, в которой находятся украинцы", - сказал Файнер, комментируя вопрос о возможности предоставления Украине американских F-16.

Напомним, что недавно издание Politico писало о том, что страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине истребителей.

Также мы писали, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от Украины поступит запрос.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайна" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

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