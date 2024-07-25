У Білому домі відреагували на заклики до Байдена негайно піти у відставку

За її словами, до завершення свого терміну, чинний президент має твердий намір досягти ще більших успіхів для країни.

"Це відповідь на заяви, які я чула про його відставку з посади: ми вважаємо, що будь-які заклики про цю відставку є безглуздими", - сказала Жан-П’єр.

Вона також зазначила, що від початку своєї каденції, президент Байден досягнув істотних успіхів.

"Він зміг зробити більше, ніж будь-який президент упродовж двох термінів… І він хоче завершити роботу, яку почав, та досягти ще більш історичних результатів для американського народу", - сказала прес-секретар Білого дому.

Жан-П’єр також зазначила, що Байден зійшов з перегонів не через невіру в свої можливості керувати країною.

У цьому контексті вона процитувала письмове звернення президента, яке він надіслав у неділю: "Це відповідає кращим інтересам моєї партії, моєї країни, щоби я зійшов (з перегонів - ред.) та зосередився виключно на виконанні моїх обов’язків президента до кінця терміну".