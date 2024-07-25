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У Білому домі відреагували на заклики до Байдена негайно піти у відставку

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Білому домі заперечили ймовірність відставки Джо Байдена до завершення його президентського терміну.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.

За її словами, до завершення свого терміну, чинний президент має твердий намір досягти ще більших успіхів для країни.

"Це відповідь на заяви, які я чула про його відставку з посади: ми вважаємо, що будь-які заклики про цю відставку є безглуздими", - сказала Жан-П’єр.

Вона також зазначила, що від початку своєї каденції, президент Байден досягнув істотних успіхів.

"Він зміг зробити більше, ніж будь-який президент упродовж двох термінів… І він хоче завершити роботу, яку почав, та досягти ще більш історичних результатів для американського народу", - сказала прес-секретар Білого дому.

Жан-П’єр також зазначила, що Байден зійшов з перегонів не через невіру в свої можливості керувати країною.

У цьому контексті вона процитувала письмове звернення президента, яке він надіслав у неділю: "Це відповідає кращим інтересам моєї партії, моєї країни, щоби я зійшов (з перегонів - ред.) та зосередився виключно на виконанні моїх обов’язків президента до кінця терміну".

Зняття Байдена з президентських перегонів

21 липня президент Джо Байден заявив про вихід з президентських перегонів. За його словами, це рішення відповідає інтересам країни.

В якості заміни Байден запропонував кандидатом в президенти віце-президентку Камалу Гарріс.

Після рішення деякі члени Республіканської партії закликали Байдена піти у відставку з посади президента США.

Про те, що чекає на світові ринки та українську гривню через вихід Байдена з перегонів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Джозеф Байден