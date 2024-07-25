В Белом доме отреагировали на призывы к Байдену немедленно уйти в отставку

По ее словам, до завершения своего срока действующий президент твердо намерен достичь еще больших успехов для страны.

"Это ответ на заявления, которые я слышала о его отставке с должности: мы считаем, что любые призывы об этой отставке являются бессмысленными", - сказала Жан-Пьер.

Она также отметила, что с начала своей каденции президент Байден достиг существенных успехов.

"Он смог сделать больше, чем любой президент в течение двух сроков... И он хочет завершить работу, которую начал, и достичь еще более исторических результатов для американского народа", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Жан-Пьер также отметила, что президент Джо Байден сошел с гонки не из-за неверия в свои возможности управлять страной.

В этом контексте она процитировала письменное обращение президента, которое он направил в воскресенье: "Это отвечает лучшим интересам моей партии, моей страны, чтобы я сошел (с гонки - ред.) и сосредоточился исключительно на выполнении моих обязанностей президента до конца срока".