У Білому домі відреагували на статтю Залужного про фронт

Американський чиновник зазначив, що Штати у питанні допомоги для України "розвиваються" та "вже еволюціонували" у питанні поставок для Сил оборони озброєнь "так само, як еволюціонувала сама війна".

"І я підозрюю, що цей процес триватиме", - заявив представник Білого дому.

За словами Кірбі, Вашингтону в цьому контексті "було б набагато простіше це зробити", якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування для підтримки України, про що йдеться у запиті президента Джо Байдена.

Що передувало

Нагадаємо, що в статті, що нещодавно вийшла, для The Economist головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зазначав, що війна переходить на новий етап - "позиційний" якому притаманні виснажливі бої. Також полководець пояснював, що для перелому необхідно зробити 5 кроків:

подолати перевагу противника в повітрі,

покращити можливості прориву мінних перешкод,

посилити контрбатарейну боротьбу,

забезпечити ефективну підготовку резервів ЗСУ,

підвищити ефективність радіоелектронної боротьби

У цій статті Залужний також наголосив, що країни Заходу досі стримуються від надання нашій державі новітніх озброєнь.

Більше про те, що написав та розповів головнокомандувач The Economist - читайте у нашому матеріалі.

РБК-Україна розбирало на основі меседжі Залужного із військовими експертами. Детальніше читайте у матеріалі "Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт".