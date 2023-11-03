RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белом доме отреагировали на статью Залужного о фронте

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал на важность для США продолжать оказывать Украине оборонную помощь, что подчеркивал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в своей статье для журнала The Economist.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Американский чиновник отметил, что Штаты в вопросе помощи для Украины "развиваются" и "уже эволюционировали" в вопросе поставок для Сил обороны вооружений "так же, как эволюционировала сама война".

"И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", - заявил представитель Белого дома.

По словам Кирби, Вашингтону в этом контексте "было бы гораздо проще это сделать", если бы Конгресс принял дополнительное финансирование для поддержки Украины, о чем говорится в запросе президента Джо Байдена.

Что предшествовало

Напомним, что в недавно вышедшей статье для The Economist главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отмечал, что война переходит на новый этап – "позиционный" , которому присущи изнурительные бои. Также полководец объяснял, что для перелома необходимо сделать 5 шагов:

  • преодолеть преимущество противника в воздухе,
  • улучшить возможности прорыва минных помех,
  • усилить контрбатарейную борьбу,
  • обеспечить эффективную подготовку резервов ВСУ, 
  • повысить эффективность радиоэлектронной борьбы.

В этой статье Залужный также обратил внимание, что страны Запада до сих пор сдерживаются от предоставления нашему государству новейших вооружений.

Больше о том, что написал и рассказал главнокомандующий The Economist - читайте в нашем материале.

РБК-Украина разбирало на основе месседжи Залужного с военными экспертами. Подробнее читайте в материале " Что такое позиционная война и высокие ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый домВалерий ЗалужныйКирбиВойна России против Украины