В Белом доме отреагировали на статью Залужного о фронте

Американский чиновник отметил, что Штаты в вопросе помощи для Украины "развиваются" и "уже эволюционировали" в вопросе поставок для Сил обороны вооружений "так же, как эволюционировала сама война".

"И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", - заявил представитель Белого дома.

По словам Кирби, Вашингтону в этом контексте "было бы гораздо проще это сделать", если бы Конгресс принял дополнительное финансирование для поддержки Украины, о чем говорится в запросе президента Джо Байдена.

Что предшествовало

Напомним, что в недавно вышедшей статье для The Economist главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отмечал, что война переходит на новый этап – "позиционный" , которому присущи изнурительные бои. Также полководец объяснял, что для перелома необходимо сделать 5 шагов:

преодолеть преимущество противника в воздухе,

улучшить возможности прорыва минных помех,

усилить контрбатарейную борьбу,

обеспечить эффективную подготовку резервов ВСУ,

повысить эффективность радиоэлектронной борьбы.

В этой статье Залужный также обратил внимание, что страны Запада до сих пор сдерживаются от предоставления нашему государству новейших вооружений.

Больше о том, что написал и рассказал главнокомандующий The Economist - читайте в нашем материале.

РБК-Украина разбирало на основе месседжи Залужного с военными экспертами. Подробнее читайте в материале " Что такое позиционная война и высокие ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте ".