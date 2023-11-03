ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білому домі відреагували на статтю Залужного про фронт

П'ятниця 03 листопада 2023 09:08
UA EN RU
У Білому домі відреагували на статтю Залужного про фронт Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вказав на важливість для США продовжувати надавати Україні оборонну допомогу, що наголошував головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у своїй статті для журналу The Economist.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Американський чиновник зазначив, що Штати у питанні допомоги для України "розвиваються" та "вже еволюціонували" у питанні поставок для Сил оборони озброєнь "так само, як еволюціонувала сама війна".

"І я підозрюю, що цей процес триватиме", - заявив представник Білого дому.

За словами Кірбі, Вашингтону в цьому контексті "було б набагато простіше це зробити", якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування для підтримки України, про що йдеться у запиті президента Джо Байдена.

Що передувало

Нагадаємо, що в статті, що нещодавно вийшла, для The Economist головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зазначав, що війна переходить на новий етап - "позиційний" якому притаманні виснажливі бої. Також полководець пояснював, що для перелому необхідно зробити 5 кроків:

  • подолати перевагу противника в повітрі,
  • покращити можливості прориву мінних перешкод,
  • посилити контрбатарейну боротьбу,
  • забезпечити ефективну підготовку резервів ЗСУ,
  • підвищити ефективність радіоелектронної боротьби

У цій статті Залужний також наголосив, що країни Заходу досі стримуються від надання нашій державі новітніх озброєнь.

Більше про те, що написав та розповів головнокомандувач The Economist - читайте у нашому матеріалі.

РБК-Україна розбирало на основі меседжі Залужного із військовими експертами. Детальніше читайте у матеріалі "Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім Валерій Залужний Кирби Війна Росії проти України
NEWS
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше