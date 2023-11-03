У Білому домі відреагували на статтю Залужного про фронт
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вказав на важливість для США продовжувати надавати Україні оборонну допомогу, що наголошував головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у своїй статті для журналу The Economist.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Американський чиновник зазначив, що Штати у питанні допомоги для України "розвиваються" та "вже еволюціонували" у питанні поставок для Сил оборони озброєнь "так само, як еволюціонувала сама війна".
"І я підозрюю, що цей процес триватиме", - заявив представник Білого дому.
За словами Кірбі, Вашингтону в цьому контексті "було б набагато простіше це зробити", якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування для підтримки України, про що йдеться у запиті президента Джо Байдена.
Що передувало
Нагадаємо, що в статті, що нещодавно вийшла, для The Economist головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зазначав, що війна переходить на новий етап - "позиційний" якому притаманні виснажливі бої. Також полководець пояснював, що для перелому необхідно зробити 5 кроків:
- подолати перевагу противника в повітрі,
- покращити можливості прориву мінних перешкод,
- посилити контрбатарейну боротьбу,
- забезпечити ефективну підготовку резервів ЗСУ,
- підвищити ефективність радіоелектронної боротьби
У цій статті Залужний також наголосив, що країни Заходу досі стримуються від надання нашій державі новітніх озброєнь.
Більше про те, що написав та розповів головнокомандувач The Economist - читайте у нашому матеріалі.
РБК-Україна розбирало на основі меседжі Залужного із військовими експертами. Детальніше читайте у матеріалі "Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт".
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