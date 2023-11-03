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В Белом доме отреагировали на статью Залужного о фронте

Пятница 03 ноября 2023 09:08
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В Белом доме отреагировали на статью Залужного о фронте Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал на важность для США продолжать оказывать Украине оборонную помощь, что подчеркивал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в своей статье для журнала The Economist.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Американский чиновник отметил, что Штаты в вопросе помощи для Украины "развиваются" и "уже эволюционировали" в вопросе поставок для Сил обороны вооружений "так же, как эволюционировала сама война".

"И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", - заявил представитель Белого дома.

По словам Кирби, Вашингтону в этом контексте "было бы гораздо проще это сделать", если бы Конгресс принял дополнительное финансирование для поддержки Украины, о чем говорится в запросе президента Джо Байдена.

Что предшествовало

Напомним, что в недавно вышедшей статье для The Economist главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отмечал, что война переходит на новый этап – "позиционный" , которому присущи изнурительные бои. Также полководец объяснял, что для перелома необходимо сделать 5 шагов:

  • преодолеть преимущество противника в воздухе,
  • улучшить возможности прорыва минных помех,
  • усилить контрбатарейную борьбу,
  • обеспечить эффективную подготовку резервов ВСУ,
  • повысить эффективность радиоэлектронной борьбы.

В этой статье Залужный также обратил внимание, что страны Запада до сих пор сдерживаются от предоставления нашему государству новейших вооружений.

Больше о том, что написал и рассказал главнокомандующий The Economist - читайте в нашем материале.

РБК-Украина разбирало на основе месседжи Залужного с военными экспертами. Подробнее читайте в материале " Что такое позиционная война и высокие ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте ".

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