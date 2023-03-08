У Білому домі відреагували на приписування Україні причетності до підриву "Північних потоків"

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі закликав "не забігати вперед" з висновками щодо інциденту із вибухами на "Північних потоках" в 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського посадовця під час брифінгу.
Він відповів на запитання журналістів про те, чи стурбований Вашингтон тим, що інформація, оприлюднена газетою NYT, може негативно вплинути на громадську підтримку України в Німеччині та спричинити "тертя" в НАТО.
"Не забігаймо наперед. Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що з'ясувала. Отже, ми вважаємо і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути", - зазначив Кірбі.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі.
До слова, своєю чергою німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" підірвали росіяни.
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