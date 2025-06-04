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В Білому домі відреагували на операцію СБУ зі знищення стратавіації РФ

Фото: прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати прагнуть, щоб розпочата Росією війна проти України якомога швидше завершилася шляхом переговорів.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні 3 червня.

На питання, як президент США Дональд Трамп оцінює спецоперацію СБУ з ураження російської стратегічної авіації, речник зазначила, що глава держави позитивно оцінює процес мирних переговорів у Стамбулі.

"Трамп реаліст і розуміє Україна та Росія вже давно перебувають у стані війни через слабкість і некомпетентність його попередників", - сказала Левітт.

Відповідаючи на ще одне питання щодо операції СБУ "Павутина", прес-секретар додала, що президент Трамп не хоче затягування цієї війни.

"Він хоче, щоб бойові дії припинилися, щоб люди перестали гинути і щоб це питання було вирішене за столом переговорів", - зазначила Левітт.

Зрештою, речник підтвердила, що президент США не був заздалегідь поінформований про спецоперацію СБУ на теренах Росії.

Спецоперація "Павутина"

Служба безпеки України в неділю, 1 червня, провела масштабну спецоперацію "Павутина".

Впродовж кількох годин на п'яти російських авіабазах було знищено понад 40 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-22М3, літаків радіолокаційної розвідки А-50 та інших бортів.

Росія втратила 34% від усього флоту стратегічної авіації, збитки оцінюють у кілька мільярдів доларів.

Також дрони вдарили по базі російських ядерних підводних човнів у Сєвєроморську.

Детальніше про операцію СБУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп