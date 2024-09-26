"Отже, дозвольте мені просто пояснити, тому що я знаю, що про це вже багато говорили. Отже, українці відвідають підприємство, на якому працюють американські робітники, які, як ви знаєте, виробляють критично важливу продукцію, що використовується українськими військовими щодня на передовій на лінії свободи. Через те, що це має центральне значення - їхнє - для подальшого існування їхньої країни, ця ідея прийшла від українців, а не від нас", - наголосила Жан-П'єр.

Вона підкреслила, що після того, як Україна звернулась до Білого дому з цим проханням, Офіс оборони зробив те, що робив роками. А саме з'ясував, як забезпечити транспортування іноземних лідерів, які подорожують територією США, що часто трапляється, коли вони приїжджають до США.

"І весь світ знає, що це той, кого Путін (російський диктатор Володимир, - ред.) бажає вбити. Він дав дуже чітко зрозуміти, коли мова йде про президента Зеленського", - зауважила вона.

Водночас речник згадала, що лише два місяці тому президент Зеленський відвідав Юту і провів захід з губернатором-республіканцем. Жан-П'єр підкреслила, що це був дуже схожий захід.

"І республіканські чиновники були присутні на цьому заході в Юті, і не було жодної вимоги, жодної - жодної - жодної вимоги щодо розслідування, коли це сталося пару місяців тому в Юті. Отже, це був звичайний бізнес, як завжди, для українського запиту під час війни, під час воєнного часу, і тому я - я б закликав - ми б закликали республіканців у Палаті представників відмовитися від цього - від цього політичного трюку", - підсумувала речник.