В Белом доме отреагировали на критику визита Зеленского в Пенсильванию

"Итак, позвольте мне просто объяснить, потому что я знаю, что об этом уже много говорили. Итак, украинцы посетят предприятие, на котором работают американские рабочие, которые, как вы знаете, производят критически важную продукцию, используемую украинскими военными каждый день на передовой на линии свободы. Из-за того, что это имеет центральное значение - их - для дальнейшего существования их страны, эта идея пришла от украинцев, а не от нас", - подчеркнула Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что после того, как Украина обратилась в Белый дом с этой просьбой, Офис обороны сделал то, что делал годами. А именно выяснил, как обеспечить транспортировку иностранных лидеров, путешествующих по территории США, что часто случается, когда они приезжают в США.

"И весь мир знает, что это тот, кого Путин (российский диктатор Владимир - ред.) желает убить. Он дал очень четко понять, когда речь идет о президенте Зеленском", - отметила она.

В то же время представитель вспомнила, что всего два месяца назад президент Зеленский посетил Юту и провел мероприятие с губернатором-республиканцем. Жан-Пьер подчеркнула, что это была очень похожая мера.

"И республиканские чиновники присутствовали на этом мероприятии в Юте, и не было ни одного требования, ни одного - никакого - требования по расследованию, когда это произошло пару месяцев назад в Юте. Следовательно, это был обычный бизнес, как всегда, для украинского запроса под время войны, во время военного времени, и поэтому я – я бы призывал – мы бы призывали республиканцев в Палате представителей отказаться от этого – от этого политического трюка", - подытожила представитель.