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У Білому домі відреагували на чутки про дозвіл для України запускати ATACMS по РФ

Фото: Джон Файнер, заступник радника президента США з питань національної безпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білому домі поки що прямо не підтверджують дозвіл для України завдавати ударів по території Росії ракетами ATACMS. Раніше такі чутки з'явилися у ЗМІ.

Про це заявив заступник радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У контексті чуток про зняття обмежень для України на удари вглиб Росії Файнер нагадав, що США пообіцяли відповісти на залучення північнокорейських солдатів до війни на боці Росії.

"Якщо обставини розвиватимуться і змінюватимуться, ми розвиватимемося і змінюватимемося, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію та свій суверенітет", - запевнив Файнер.

 

Чутки про ATACMS

Варто зауважити, що США у якості військової допомоги надають Україні свої далекобійні ракети ATACMS. Але постачання проводили з умовою, що українські захисники не завдатимуть ударів такими ракетами по території Росії.

Учора, 17 листопада, видання The New York Times написало, що президент США Джо Байден нібито дозволив Україні атакувати російську територію за допомогою ATACMS.

Джерела видання уточнювали, що спочатку ракети можуть використовувати для оборони від ворога в Курській області, де зараз знаходяться не тільки російські, а й північнокорейські солдати.

При цьому Reuters писало, що удар ракетами ATACMS по Росії може статися найближчими днями.

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