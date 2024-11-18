У Білому домі відреагували на чутки про дозвіл для України запускати ATACMS по РФ

Чутки про ATACMS

Варто зауважити, що США у якості військової допомоги надають Україні свої далекобійні ракети ATACMS. Але постачання проводили з умовою, що українські захисники не завдатимуть ударів такими ракетами по території Росії.

Учора, 17 листопада, видання The New York Times написало, що президент США Джо Байден нібито дозволив Україні атакувати російську територію за допомогою ATACMS.

Джерела видання уточнювали, що спочатку ракети можуть використовувати для оборони від ворога в Курській області, де зараз знаходяться не тільки російські, а й північнокорейські солдати.

При цьому Reuters писало, що удар ракетами ATACMS по Росії може статися найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.