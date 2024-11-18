В Белом доме отреагировали на слухи о разрешении для Украины запускать ATACMS по РФ

Слухи об ATACMS

Стоит заметить, что США в качестве военной помощи предоставляют Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS. Но поставки проводили с условием, что украинские защитники не будут наносить удары такими ракетами по территории России.

При этом вчера, 17 ноября, издание The New York Times написало, что президент США Джо Байден якобы разрешил Украине атаковать российскую территорию при помощи ATACMS.

Источники издания уточняли, что первое время ракеты могут использовать для обороны от врага в Курской области, где сейчас находятся не только российские, но и северокорейские солдаты.

При этом Reuters писало, что удар ракетами ATACMS по России может произойти в ближайшие дни.

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