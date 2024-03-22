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У Білому домі відповіли, чи просили Україну не бомбити російські НПЗ

Архівне фото: У Білому домі відповіли, чи просили Україну не бомбити російські НПЗ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки ніколи не заохочували нанесення будь-яких ударів по території Росії.

Про це заявив представник Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Журналісти вирішили звернутися до представників Білого дому та прокоментувати інформацію, яка раніше була озвучена у статті Financial Times.

Офіційний представник Білого дому відповіла, що США завжди заявляли, що не заохочують та не допомагають проведенню нападів на території Росії.

Що передувало

Раніше сьогодні, 22 березня, видання Financial Times повідомило про те, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Неодноразові попередження з Вашингтона начебто були адресовані високопосадовцям СБУ та ГУР Міноборони, повідомили джерела FT.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі заявила, що НПЗ на території Росії є законними цілями України з військового погляду. Завдаючи ударів по цих об'єктах Сили оборони діють за найкращими стандартами НАТО, додала чиновниця.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримувала закликів з боку Сполучених Штатів Америки щодо припинення атак по російських нафтопереробних заводах.

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