В Белом доме ответили, просили ли Украину не бомбить российские НПЗ

Ранее сегодня, 22 марта, издание Financial Times сообщило о том, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также бензину в США, что может помешать переизбранию президента Джо Байден.

Неоднократные предупреждения из Вашингтона якобы были адресованы чиновникам СБУ и ГУР Минобороны, сообщили источники FT.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности заявила, что НПЗ на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. Нанося удары по этим объектам Силы обороны действуют по лучшим стандартам НАТО, добавила чиновница.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов со стороны Соединенных Штатов Америки о прекращении атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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