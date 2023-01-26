У Білому домі відкинули "червоні лінії" Москви і відповіли на запитання щодо літаків

«Чи загрожують вони російським солдатам, можете посперечатися, що це так», — заявив Кірбі.

Представник Білого дому повторив тезу президента США Джо Байдена про те, що танки, які передаються Києву, не становлять загрози Росії.

"Ми не сприймаємо те, що вони говорять, зневажливо", - сказав Кірбі журналістам у відповідь на прохання прокоментувати попередження РФ про неприпустимість перетину "червоних ліній".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS , про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він нагадав, що Україна має право захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.

"Ми не сприймаємо те, що вони кажуть, зневажливо", - сказав Кірбі.

Він також прокоментував можливість постачання Україні винищувачів. Кірбі сказав, що розуміє українців, "які хочуть більше та більше систем".

"Ми знаходимося в постійних обговореннях з українцями щодо можливостей і, як я сказав, ми еволюціонуємо зі зміною умов. Я не можу звинувачувати українців у тому, що вони хочуть більше систем. Це не вперше вони просять винищувачі, але я не маю оголошень щодо цього", - заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, що Кірбі також заявив, що американські танки Abrams зроблять свій внесок у досягнення більшого успіху для України у війні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.