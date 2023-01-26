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У Білому домі відкинули "червоні лінії" Москви і відповіли на запитання щодо літаків

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Вашингтон, Четвер 26 січня 2023 00:57
У Білому домі відкинули "червоні лінії" Москви і відповіли на запитання щодо літаків Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не нехтують попередженнями Москви про неприпустимість перетину "червоних ліній", оскільки постачання Україні військової допомоги передбачає оборонний характер.

"Ми не сприймаємо те, що вони говорять, зневажливо", - сказав Кірбі журналістам у відповідь на прохання прокоментувати попередження РФ про неприпустимість перетину "червоних ліній".

Представник Білого дому повторив тезу президента США Джо Байдена про те, що танки, які передаються Києву, не становлять загрози Росії.

«Чи загрожують вони російським солдатам, можете посперечатися, що це так», — заявив Кірбі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він нагадав, що Україна має право захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.

"Ми не сприймаємо те, що вони кажуть, зневажливо", - сказав Кірбі.

Він також прокоментував можливість постачання Україні винищувачів. Кірбі сказав, що розуміє українців, "які хочуть більше та більше систем".

"Ми знаходимося в постійних обговореннях з українцями щодо можливостей і, як я сказав, ми еволюціонуємо зі зміною умов. Я не можу звинувачувати українців у тому, що вони хочуть більше систем. Це не вперше вони просять винищувачі, але я не маю оголошень щодо цього", - заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, що Кірбі також заявив, що американські танки Abrams зроблять свій внесок у досягнення більшого успіху для України у війні з Росією.

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