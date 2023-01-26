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В Белом доме отвергли "красные линии" Москвы и ответили на вопрос по самолетам

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Вашингтон, Четверг 26 января 2023 00:57
В Белом доме отвергли "красные линии" Москвы и ответили на вопрос по самолетам Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не пренебрегают предупреждениями Москвы о недопустимости пересечения "красных линий", так как поставки Украине военной помощи подразумевают оборонительный характер.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он напомнил, что Украина имеет право защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Мы не воспринимаем то, что они говорят, пренебрежительно", - сказал Кирби.

Он также прокомментировал возможность поставок Украине истребителей. Кирби сказал, что понимает украинцев, "которые хотят больше и больше систем".

"Мы находимся в постоянных обсуждениях с украинцами относительно возможностей и, как я сказал, мы эволюционируем с изменением условий. Я не могу обвинять украинцев в том, что они хотят больше систем. Это не в первый раз они просят об истребителях, но у меня нет объявлений на этот счет", - заявил представитель Белого дома.

Напомним, что Кирби также заявил, что американские танки Abrams сделают свой вклад в достижение большего успеха для Украины в войне с Россией.

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