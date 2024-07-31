У Білому домі уникнули відповіді на питання про передачу перших F-16 Україні

Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують передачу Україні перших винищувачів F-16. Відповідні чутки з'явилися у ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.
У Кірбі запитали, чи є правдою чутки про передачу Україні першої партії винищувачів F-16.
"Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння", - відповів Кірбі.
Він нагадав, що, як зазначали на саміті НАТО, процес передачі Україні F-16 просувається.
"Ми заявили, що їх буде введено в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, видання Bloomberg написало, що союзники передали Україні першу партію винищувачів F-16. До неї увійшло невелику кількість літаків.
Джерела видання наголошували, що є сумніви щодо того, чи зможуть українські льотчики, яких навчали останніми місяцями, одразу ж літати на переданих винищувачах.
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