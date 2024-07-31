В Белом доме ушли от ответа на вопрос о передаче первых F-16 Украине

Соединенные Штаты Америки пока не подтверждают передачу Украине первых истребителей F-16. Соответствующие слухи появились в СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
У Кирби спросили, являются ли правдой слухи о передаче Украине первой партии истребителей F-16.
"Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить об оружейных возможностях", - ответил Кирби.
Он напомнил, что, как ранее отмечали на саммите НАТО, процесс передачи Украине F-16 продвигается.
"Мы заявили, что они будут введены в эксплуатацию к концу лета. У нас нет причин сомневаться в этом", - добавил он.
Напомним, сегодня, 31 июля, издание Bloomberg написало, что союзники передали Украине первую партию истребителей F-16. В нее вошло небольшое количество самолетов.
Источники издания отмечали, что есть сомнения по поводу того, смогут ли украинские летчики, которых обучали в последние месяцы, сразу же летать на переданных истребителях.
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