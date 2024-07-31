В Белом доме ушли от ответа на вопрос о передаче первых F-16 Украине

У Кирби спросили, являются ли правдой слухи о передаче Украине первой партии истребителей F-16.

"Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить об оружейных возможностях", - ответил Кирби.

Он напомнил, что, как ранее отмечали на саммите НАТО, процесс передачи Украине F-16 продвигается.

"Мы заявили, что они будут введены в эксплуатацию к концу лета. У нас нет причин сомневаться в этом", - добавил он.